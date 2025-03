Sportland Kõrvemaa Suusamaraton toimub sel pühapäeval eriüritusena

Lisaks võivad võistlejad valida ka endale sobiva matkaraja, millega saab samuti punkti kirja Neliku sarja üldarvestusse. Peredele sobib kenasti 4 km matkarada koos vahva orienteerumismänguga. 19 km matkarada kulgeb mööda plaanitud suusarada ning on veidi tõsisem väljakutse. Korraldajad annavad võistlejatele märku, kui pühapäevaks on lumeolud siiski veel sellised, mis kannataks „mullasuusaga“ rada läbida.

„Lumeolud on tänavu olnud heitlikud kogu Euroopas ja mõjutanud erinevate suusaürituste toimumist ja mittetoimumist.“ tõdeb võistluse peakorraldaja Gisela Needrit. „Ka varasematel aastatel on lumepuudus suusamaratoni mõjutanud, näiteks 2017. aastal jäi Kõrvemaa võistlus ära, kuid näiteks 2016. aastal toimus võistlus samuti eriüritusena, kus avatud raja sõidul lõi kaasa mitusada harrastajat. Osalejad mäletavad tänaseni, kuidas vahepeal oli vaja suusad alt võtta ja natukene nendega jalutada, aga suusapäev on meeles positiivse mälestusena.“ selgitab Needrit.

„Kõrvemaa Neliku sari on ennekõike tuntud kui tore pereüritus ja heameel on selle üle, et kõik laste- ja noortevõistlused saavad toimuma tavapäraselt ning kohal on ka lõbus lumemees Olaf.“ lisab Needrit.