Medalita jäänud norralanna: piinlik on selline s*tapea olla

„Meie jaoks ​​on see praegu pisut piinlik, meie mõlema jaoks oli must päev. Piinlik on selline s*tapea olla,“ sõnas Skistad otsekoheselt NRK-le.

Seitsmes koht on üldse kõige viletsam tulemus, mida norralased on MMi paarissprindis näidanud. Seda distantsi on tiitlivõistlustel sõidetud 20 aastat.

„Kahju, siin on nii hea publik. Nad väärisid täna meie poolt veidi paremat esitust, aga nii see vahel on,“ tõdes Skistad. „See ei ole koht, kus sa tahad aeglane olla, kui tegemist on MM-iga oma kodumaal.“

„Kahju, et kodus nii läks, kuid meil polnud täna lihtsalt mingit võimalust. Ma ei tea, kui palju oli asi suuskades, kuid minul jäi pigem füüsilise poole taha,“ tunnistas norralanna.

Kuldmedali võitnud Rootsi duole Jonna Sundling ja Maja Dahlqvist kaotasid norralannad ligi minutiga. Hõbeda sai USA ja pronksi Šveits. Norra naiste ette jäid ka Soome, Itaalia ja Saksamaa.

Eestlannad Mariel Merlii Pulles ja Keidy Kaasiku said klassikatehnika paarissprindis 15 finalisti seas 12. koha.

