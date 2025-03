DELFI TRONDHEIMIS | Aivar Rehemaa peab Pullese ja Kaasiku B-kategooria toetustest ilmajäämise järel käised üles käärima

„Alustades tüdrukutest, siis 12. koht pole ju halb. Kuid loomulikult me salamisi ootasime, et nad jõuaksid 10 või kaheksa parema sekka. Selles mingis saladust pole. Aga ma ei saa öelda, et nüüd hirmsalt pettunud oleme. Nagu näha, on konkurents karm ja pole midagi teha,“ rääkis Rehemaa umbes tund pärast sprinditeate finaali Delfile. „Võib vabalt juhtuda nii, et järgmises paarisprindis on Eesti tüdrukud seitsmendad. Oleme jõudnud tasemele, kus saame seda loota.“