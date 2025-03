Soomlanna kaotas MMi sprinditeate finišis teadvuse

Samal hetkel saabus riietusruumi lähedale ka kiirabi. Kas see oli Joensuu intsidendiga seotud, ei ole teada.

Veidi aega hiljem ütles Soome koondise pressiesindaja Iltalehtile, et Joensuuga on kõik korras.

Soome koondise treener Ville Maunuksela kinnitas Ilta-Sanomatele, et Joensuu kaotas tõesti teadvuse.

„Pärast seda, kui Jasmi finišeeris, läks tal silmade eest mustaks ning ta ei suutnud mõnda aega suhelda ega reageerida. Arst oli kohal. Ta viidi arsti kabinetti ja nüüdseks on tehtud ka analüüsid. Selle info järgi pole vaja muretseda,“ kinnitas treener, et soomlanna tervisega on kõik korras.