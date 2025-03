Teisipäevasele Meistrite liiga kohtumisele läks Arsenal vastu olukorras, kus viimasest neljast matšist oli võidetud üks, viigistatud üks ja kaotatud kaks. Skoori tehti nimetatud matšidest ainult ühes. Loomulikult said seepeale kõik viidata, et Arsenalil on vigastustega väljas sisuliselt kogu ründeliin.