„Võrkpallivõnked“ | Kas Balti meistriks tuleb Bigbank või Pärnu? Ülistame naisi, Värniku isa ning otsime volleplatsil kohta Trumpile

* Cronimet Balti liiga kulminatsioon. Miks me ei näinud loodetult põnevat kolmemängulist poolfinaalseeriat Pärnu ja Võru Barruse vahel? Kas see jäi võrulaste kahe kõrva vahele? Kiidame ja laidame. Markus Uuskari uskumatu servistatistika! Viskame ka kivi naabrimehe kapsaaeda – lätlased pole võitnud ühisliigat juba 18 aastat. Hea või halb?

Laupäeval toimub Tartu Ülikooli spordihoones hooaja kõige tähtsam matš. Kõik saali – ükski vabandus seekord ei päde! Kas Barrus teenib laupäeval vähemalt esimese Balti liiga medali? Meie vastus: jah! Kuidas lõppeb finaal? Kukk: Tartu võidab 3:2. Juhkami: Tartu võidab 3:1. Roosna: Pärnu võidab 3:1. Õige vastus on igal juhul kõlanud, aga milline see neist on?

* Rubriik „Martin ja naised“. Eesti naised on vägevad – Rae Spordikool/VIASTON tuli Optibet Balti liiga tšempioniks! Ülistame Nette Peiti, Liis Kivilood, Raigo Tatrikku ja teisi. Naiste võrkpalli jälgimiseks soovitame võrkpallisõpradel enne sisse võtta kanged rahustid – pöördeid on lihtsalt nii palju ja pinge on nii suur, et mitte midagi ei ole selge enne lõpuvilet.