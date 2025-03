DELFI TRONDHEIMIS | Kristjan Ilves peab MM-il käima nööril, kuid Eesti murdmaasuusakoondises reegleid pole

Trondheimis toimuvatel maailmameistrivõistlustel näevad kõik koondised vaeva, et nende sportlased saaksid stardijoonele tulla parimas võimalikus konditsioonis. Mõni riik on seetõttu kehtestanud oma atleetidele karmimad, teised jällegi leebemad reeglid.

Eriti range on oma riigi sportlastega Norra koondis, kes ööbib Trondheimi kesklinnast mõni kilomeeter eemal Lerkendali linnaosas. Ühte hotelli on majutatud seejuures nii murdmaasuusatajad, kahevõistlejad kui suusahüppajad. Kehtestatud reeglid on aga erinevate talispordialade esindajatele erinevad.