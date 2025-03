Eestlaste ajalooline Dakari ralli tulemus paranes ootamatult

Mis siis juhtus? Baragwanath’i ja Cremeri Century võistlusmasinast võetud kütuseproovid ei vastanud FIA poolt kehtestatud tehnilistele nõuetele. Täpsemalt öeldes, nende kütuse hapnikusisaldus ei vastanud nõuetele. Mootori jõudlusele see kuidagi kaasa ei aidanud ja taust on see, et tiim kasutas spetsiaalse võidusõidu kütuse asemel tavakütust, segades kokku kõrgema ja madalama oktaaniarvuga kütuseid.