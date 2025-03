DELFI TRONDHEIMIS | Aigro tiimikaaslase võidetud kuld vajas tähistamist. Eestlane sai voodisse südaöösel, mõni teine palju hiljem

Lindviku pühapäeval võidetud kuldmedal on käimasolevate maailmameistrivõistluste üks suurimaid üllatusi. 26-aastane Norra suusahüppaja võitis küll 2022. aasta Pekingi olümpiamängudel suurel mäel kuldmedali, kuid sellele järgnenud aastad olnud suurtes raskustest. Eriti hästi ilmestab seda fakt, et viimase kolme hooaja jooksul on kerkinud Norra mägikotkas MK-sarjas poodiumile vaid neli korda, sellele eelnenud kolme aastaga kogunes poodiume 20.