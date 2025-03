Ott Tänak kiitis Toyota meeskonna senist hooaega

„Toyota on olnud väga tugev, kahel korral järjest on nad võtnud maksimaalsed punktid. Nad teevad praegu väga head tööd,“ tunnustas Tänak konkurente, vahendab Rallit.fi .

„Läheme Keenias tagasi vana auto juurde, sest teame, et see on seal töökindel. Keenia on ralli, kus usaldusväärsus on kõige tähtsam,“ sõnas Tänak.