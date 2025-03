Tiitlikaitsja tänasest fiaskost: põhjuseks oli ilmselt südameprobleem

„Tunnen end finišis hästi ja arvan, et sõidu esimeses osas läks mul väga hästi. Järsku jooksis aga täielikult kokku ja mul pole head vastust, mis see oli. Kahtlustan väikest südame virvendust, kuid see pole midagi, mis mind varem väga häirinud oleks. Mul on seda viimase nelja aasta jooksul olnud kahel korral trennis. Mul pole seda suusavõistluse ajal kunagi varem ette tulnud, aga ma arvan, et see võis täna juhtuda,“ selgitas norralane, vihjates kodade virvendusarütmiale, mis on kõige sagedasem südame rütmihäire.