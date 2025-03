OTSE DELFI TV-s | Simple Sessionil peetakse rula ja BMX-i kvalifikatsioonid

Tänavune festival tähistab ka olulist verstaposti – esmakordselt Simple Sessioni ajaloos on nii rulatajate kui ka BMX-ratturite jaoks eraldi naiste kategooriad. Varem on naised võistelnud kas meestega koos või ainult ühes distsipliinis.

9. märts on rulafinaalide päev – naiste finaal algab kell 12.30, meeste oma kell 14.30. Päeva lõpetab BMX meeste finaal, algusega kell 18.00.

„25 aastat tagasi ei osanud me ette kujutada, kui suureks Simple Session kasvab. Nüüd on see festival, mis toob igal aastal kokku maailma parimad rula- ja BMX-sportlased ning rahvusvahelise kogukonna,“ ütleb Simple Sessioni peakorraldaja Risto Kalmre.