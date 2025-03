DELFI VIDEO JA FOTOD | Simple Sessionil võidutses olümpiahõbe, selgusid rulasõidu finalistid

Meeste rulavõistluse finaali jõudis esimesena 16-aastane jaapanlane

Eesti parimal, 27-aastasel pärnakal Meelis Ermil oli esialgu võistlusraja kohta raske sõnu leida. „Väljak on seekord ulmeliselt suur ja küllaltki raske. Kõik rämbid on kaks korda suuremad kui viimastel aastatel kui võistlust on peetud väiksematel pindadel.“ Ermi sõnul on Simple Session ainus võimalus Eestis nii suurel areenil sõita ning seetõttu pole võimalik palju ka ette nii suuri hüppeid ja kiiruseid harjutada. „Päris raske on proffide kõrval võistelda, juba soojenduse ajal on palju inimesi järjekorras ja pidev pinge on peal, et millal saab sõita,“ sõnas Erm kuid lisas, et julgusest tal puudu ei jäänud.