Lauluväljaku suusapeo ettevalmistused on täies hoos

Kui eelmisel võistlusel pälvis palju tähelepanu rajatraktor, mis toodi spetsiaalselt kohale põhjanaabrite juurest Soomest, siis arvestades saabunud plusskraade võivad seekord kangelaseks tõusta kolm Šveitsist saabunud lumekahurit. Need uuenduslikud lumemasinad on energiasäästlikud ning suudavad surve abil ühe veetilga jagada sajaks osakeseks, mida külma õhuga laiali paisatakse – nii saadakse kvaliteetne lumikate. Muide, lumekahuri lumi sulab kolm korda aeglasemalt kui tavaline! Oma tööst Lauluväljaku lumiseks muutmisel räägib meie lumevõlur Erkki Leuska alljärgnevas videos.

Niisiis on suusapeo ettevalmistused täies hoos ning mõistagi pingutatakse selle nimel, et sportlastele ja publikule pakkuda sel korral veelgi paremat ja põnevamat elamust. Loomulikult ei puudu Lauluväljaku suusapeolt ka muusika – sel korral rõõmustab suusasõpru legendaarne Smilers. Muide, Smilers on see ansambel, kes kirjutas end 2020. aastal ajalukku kui esineti Lauluväljaku ajaloo esimesel autokontserdil. Oli kummaline aeg, millele mõeldes saame tunda heameelt, et MK-etapil näeb nii sportlasi kui ka muusikuid päris lähedalt ja vahetult. Peatse kohtumiseni!