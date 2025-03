Trondheimi MM-il kulub radade korras hoidmiseks tonnide kaupa soola. Maratoni toimumine muutub keeruliseks

Soome väljaanne Iltalehti kirjutab, et võistlusradasid hoitakse praegu korras ainult tänu soolale. „Kui rajad on pehmed ja märjad, siis muudab sool olud võrdsemaks. Sool aitab vältida ohtlikke olukordi, kus kõvalt pinnaselt pehmele sõites võib suusk kinni jääda,“ kirjeldas Iltalehti suusaekspert Reijo Jylhä.

Jylhä sõnul on Trondheimis umbes ühe kilomeetri kohta vaja 100 kg soola. Üks soolamise sessioon hoiab raja korras umbes viis kuni kuus tundi.

„Soolamine seob vett. Kui tegemist on suure soolakristalliga, siis see vajub sügavamale ning rada püsib kauem kõvana. Kui soolakristall on aga õhuke, siis rada jäätub,“ kirjeldas ta.