Cristiano Ronaldot ähvardati 99 piitsahoobiga. Portugallane jättiski koduklubi mängu vahele

Aasia Meistrite liiga kohtumine leidis aset Iraani pealinnas Teheranis. Juba 2023. aastal hakkasid meedias ringlema väited, et Iraani külastades ootavad Ronaldot 99 piitsahoopi.

Iraani seaduste kohaselt on aga abielus naise puudutamine karistatav. Fatima Hamimi ongi abielus ja seetõttu ähvardasid Ronaldot 99 piitsahoopi.

Iraani saatkond lükkas sel nädalal aga ümber väited, et Ronaldo jättis just seetõttu Iraani sõitmata. „Iraani kohtus ei ole ühegi rahvusvaheliselt tuntud sportlase osas teinud sellist otsust, et nad saaksid vastavalt karistatud,“ sõnati Iraani saatkonnast talkSPORT-ile.