OTSE DELFI TV-s | „Mehed ei nuta“: kas Ilvese hooaeg läheb raisku? Kas kergejõustikus tuleb medal?

Käes on teisipäev ning taas on eetris „Mehed ei nuta“. Peep Pahv, Tarmo Paju ja Jaan Martinson arutlevad jälle nädala kõige põletavamate sporditeemade üle. Fookuses on Trondheimis peetavad suusatamise maailmameistrivõistlused. Samas vaadatakse ette ka nädala lõpus toimuvatele sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlustele.