Lubab sooja ja vihma. Mis saab suusatamise lauluväljaku MK-etapist?

19. märtsiks on lauluväljakule planeeritud vabatehnikas sõidetav sprindietapp. Murdmaasuusatamise MK-etappide ajalugu Eestis sai alguse 1999. aastal Otepääl. Esimesed kolm etappi toimusid seal iga kahe aasta tagant: 1999., 2001. ja 2003. Seejärel muutusid võistlused iga-aastaseks traditsiooniks, mis kestis kuni 2012. aastani. Pärast pausi võõrustas Eesti talvepealinn suusatippe taas 2015., 2017. ja 2019. aastal. Uue peatüki Eesti murdmaasuusatamise ajaloos avas 2023. aasta MK-etapp, mis toimus esimest korda Tallinnas lauluväljakul. Nüüd on sama võistlus taas kavas.

Eesti suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll tõdes Delfi Spordile, et vihm ja soojakraadid etapi toimumist ei ohusta. „Kõik on väga hästi. Lund on palju. Varuga. Meil on kõik hästi,“ sõnas Koll.