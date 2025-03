Betsafe’i ajaloo suurima koefitsiendiga võit: 33-aastasel mängijal on kahju, et ta liiga vara cashout’i kasutas

Betsafe’i Baltimaade kommertsjuht Lauri Vahtramäe ütles, et klienti juba õnnitleti ajaloolise koefitsiendiga spordipanuse võidu puhul. 33-aastane võitja mainis, et veidi kahju on, et cashout’i kasutas, kuna lõppvõit oleks olnud ligikaudu 100 000 eurot. Samas oli see õige otsus, sest risk oli ka kogu võit kaotada. Klient ise on suur e-spordi fänn ning jälgib turniire igapäevaselt. Võidetud panuste seas on tegemist Betsafe’i ajaloo suurima koefitsiendiga.