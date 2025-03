TÄNA OTSEBLOGI | Meistrite liiga: Madridi Real võõrustab Atleticot, Arsenal sõidab külla PSV-le

„Ees ootab väga pingeline duell, mille saatus otsustatakse korduskohtumisega. Avamängus ei ole mõtet oodata, et teenime suure võidu. See ei ole võimalik, kuna meie vastane on väga tugev. Edasipääseja selgub korduskohtumise lõpus,“ teatas mängueelsel pressikonverentsil Reali peatreener Carlo Ancelotti.

Üsna sarnaselt on sel hooajal mängitud ka La Ligas. Hispaania kõrgliiga turniiritabelis on Atletico hoidmas 56 punktiga teist positsiooni. Real on 54-ga kolmas. Tabeliliidriks on FC Barcelona 57 punktiga.