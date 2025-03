OTSE DELFI TV-s | Keila KK võitis Rakveres Rapla vastu avapoolaja

Turniiritabelis on Keila KK praegu nelja võidu ja 20 kaotusega eelviimasel ehk 14. positsioonil. Rapla on samal ajal 12 võidu ja 12 kaotusega üheksas. Sama skoor on koos ka kaheksandal tabelireal oleval BK Ventspilsil.

„Keila Korvpallikool on viimastes mängudes näidanud südikat minekut. Viimase kuu aja jooksul on nad tõestanud, et kõik peavad nende vastu olema valmis võitluseks. Uus mängujuht on teinud nende mängu mitmekülgsemaks ja ohtlikumaks. Peame mängima kvaliteetset korvpalli, et tuua välja enda tugevused ja astuda samm edasi võistkonnana lähenevat play-off’i silmas pidades,“ sõnas kohtumise eel Rapla abitreener Kustas Põldoja.