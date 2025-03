Iisraeli klubi plaanib serblasest teha Euroopa kõrgeima palgaga korvpalluri

Hapoeli omanik Ofer Yannay pole varjanud oma ambitsiooni, et meeskond pääseks Euroliigasse , ning selle saavutamiseks on ta valmis Micićile pakkuma Euroopa mõistes hiigelpalka.

„Ütlesin talle, et teen temast Euroopa kõige kõrgemapalgalise mängija. Keegi teine ​​ei paku talle 5 miljonit dollarit, kuid ma olen selleks valmis,“ ütles Yannay, vahendab Eurohoops.

Ilmselt Suns loobub suvel Micićist ning siis on näha, kas teised Euroopa tippklubid suudavad talle võrdväärset lepingut pakkuda. Siiani on serblase vastu Euroopas huvi ilmutanud Ateena Panathinaikos ja Istanbuli Anadolu Efes.

Rahakas Yannay on Hapoeli peatreeneriks meelitanud endise Euroliiga meistri Dimitris Itoudise ning lisaks kavatseb ta investeerida klubi koduareeni, et see mahutaks 20 000 inimest ja võõrustaks tulevikus Euroliiga Final Fouri.