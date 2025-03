Montenegro korvpallitäht ärkas Dončici vahetustehingu järel saja telefonisõnumi peale. „Arvasin, et mind vahetati“

Dallas Mavericks vahetas veebruari alguses oma superstaari Luka Dončici Los Angeles Lakersisse, saades vastu ka Anthony Davise. Kokku osalesid suures tehingus kolm klubi ning Mavericksis, Lakersis ja Utah Jazzis vahetasid klubi kokku kuus mängijat.

Sama šokeeritud, kui oli terve korvpallimaailm, oli sel hommikul ka Vučević.

„Sel õhtul läksin vara magama,“ meenutas Vucevic Meridian Sportile. „Ärkasin hommikul ja nägin, et mul on umbes 100 uut sõnumit! Arvasin kohe, et mind on vahetatud. Kuhu ma nüüd lähen? Kuhu ma kolin? Mis toimub? Kuid mõni hetk hiljem mõistsin, et asi pole minus, sest isegi kui ma telefoni välja lülitan, saab mu naine alati minuga ühendust võtta. Ja kuna ta ei helistanud, siis ma teadsin. Vaatasin sõnumeid ja nägin – Luka! Läksin kiiresti kontrollima, mida Shams [ajakirjanik Shams Charania] oli postitanud, ja ma ei suutnud seda uskuda! Ma olin šokeeritud, nagu kogu maailm!“

34-aastane Vučević lisas, et tema jaoks on see tehing täiesti arusaamatu.

„Ma ei saa aru, mis mõte on sellist mängijat nagu Lukat vahetada. Kutt on 25-aastane, tõusuteel, eelmisel aastal viis ta meeskonna finaali ja nüüd oleks nad jälle lähedal olnud... Teate, mis tegelikult näitab Luka suurust ja tema talenti? Asjaolu, et Anthony Davis näeb nüüd välja nagu keskpärane mängija, keegi ei maini teda, kuigi ta on suurepärane mängija.“

„Mulle ei meeldinud kogu loos see, kuidas nad [Dallases] rääkisid Lukast, öeldes, et ta pole treenitud, ja mainiti tema kehakaalu. See pole aus, et klubi käitub nii mängijaga, kes on andnud neile nii palju ja tähendab nende fännidele nii palju... See on ebaprofessionaalne,“ lisas NBA-s 14 hooaega mänginud Vučević.

