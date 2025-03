Miks Andrus Värniku raamat, mis on sisuliselt juba valmis, pole ikka veel ilmunud?

Antslast pärit Värniku kohta kirjutatakse aeg-ajalt, et ta on jälle tükk aega pidutsemisega piiri pidanud. Neil hetkedel on ta valmis oma põnevat lugu rääkima ka elulookirjanikele.

„Raamatu materjal on põhimõtteliselt koos, aga mul ei ole sellele sobivat lõppu. Ma ei oska seda kuidagi lõpetada. Tundus, et sobilik lõpp oleks see, kui Andrus leiab oma unistuste printsessi ja nad ratsutavad koos valgetel hobustel päikeseloojangu poole,“ muigab Kersna Eesti Päevalehega rääkides.

Hiljuti jõudis eetrisse „Eesti lugude“ sarja osa „Andrus“ (režissöör Madis Reimund), millest selgub, et Värnik on kaheksa aastat alkoholist eemale hoidnud.

„Praegu tundub küll, et Andrus on jalgade peal ja annab trenne, aga midagi on sealt ikkagi puudu. Loodan, et Andruse 50. sünnipäevaks saan kui mitte raamatu, siis ühe korraliku telesaate temast tehtud,“ loodab Kersna.

Erinevalt paljudest teistest põnevatest inimestest pole Värnik üritanud sekkuda sellesse, kuidas ja millisest küljest teda portreteeritakse. „Seda, et millestki kirjutada ei võiks, ei ole ta öelnud. Pigem oli selline probleem olnud tema arvukate naistuttavatega – nad on tähtis osa tema elust ja saatusest –, kes pole olnud koostööaltid. Võib-olla aja möödudes nad leebuvad.“

„Värnik väärib kangelase lugu. Ta ei ole südames halb poiss. Tema ema on ülisümpaatne inimene, aga isa oli... natuke tahumatu, mees nagu karu. Mäletan teda Antslast, ajast, kui kolhoosi mehed mängisid kooperatiivi meestega võrkpalli ja Andruse isa lõi palli maha nii, et see pall läks pauguga lõhki... Andrus on segu neist mõlemast: isa tahumatusest ja ema hingelisusest. Eks tuleb temalgi ju pisar kergesti silma.“