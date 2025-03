Välismaal kiirelt särama löönud Alex Matthias Tamm: õiget kohta sai pikalt valitud, süda on rahul

Jaanuaris Nõmme Kaljust Sloveeniasse siirdunud ja kohaliku Ljubljana Olimpijaga kahe ning poole aasta pikkuse lepingu sõlminud Tamm on uues keskkonnas end kiirelt kehtestanud. Sloveenia kõrgliigas on ta kõigis kolmes mängus värava löönud ning korra ka resultatiivse söödu jaganud. Klubi ise naudib meistriliigas liidrikohta ning on kohalikus karikasarjas jõudnud kaheksa parema sekka.