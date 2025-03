Kläbo ja Andersson rikkusid MMil kirjutamata reeglit

Kuna maailmameistrivõistluste publik on rahvusvaheline, on kirjutamata reegel, et kõne tuleb pidada inglise keeles, vahendab Expressen.

„Ma tean, et peaksin mõne sõna inglise keeles ütlema, aga mis ma ikka, ma olen ju ikkagi rootslane,“ teatas Andersson ja jätkas: „Ma poleks julgenud täna juhtunust isegi unistada. See võit on midagi, mida ma ei unusta kunagi. Rootslasena Norra pinnal võitmine on uskumatu.“