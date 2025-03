Norra sai hea uudise: olümpiavõitja on homme rajal tagasi

„Iga päevaga on tema [Valnes] olukord läinud aina paremaks,“ ütles Norra koondise treener Eirik Myhr Nossum, vahendab NRK.

Treener lisas, et kuigi Valnes on homseks sõiduks üles antud ja saab väga suure tõenäosusega osaleda, on igaks juhuks varuvõistlejana kirjas ka Pål Golberg.