Euroliiga klubide eelarved. Pariis teeb imet ja Baskonia naudib Baskimaa maksuparadiisi hüvesid

Kui NBA-s on iga klubi eelarve ja iga mängija palk sisuliselt sendi pealt teada, siis Euroliigas jätkuvalt umbes pooled klubid finantsnäitajaid ei avalda. Nii kasutas portaal osade satside puhul erinevate majandusaruannete kõrvutamist ning ka mitteametlikke allikaid, mistõttu numbrites olevat umbes miljoni euro suurune veamarginaal. Kuid üldpilti see ei muuda.

Liiati võivad eelarved kohamängudele jõudmise ja eduka piletimüügi puhul veidi kasvada. Keeruliseks teeb olukorra seegi, et erinevates riikides on maksusüsteemid väga erinevad. Käärid tekivad ka riikide siseselt, sest näiteks Kataloonias ja Baskimaal kehtivad klubidele väga erinevad maksumäärad. Ning kolmas Hispaania tiim Madridi Real jääb kahe äärmuse vahele. Osasid klubisid mõjutab ka valuutaküsimus, sest näiteks Türgi liiri väärtus on märgatavalt kukkunud, mis omakorda mõjutab ka sealseid klubisid.