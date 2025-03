Rahvusvahelises kardisarjas esikoha saanud Albert Tamm: „Võit on alati magus!“

„Kardireeglid näevad ette, et kui ninaplastik on peale sõitu paigast ära, siis oled ilmselgelt sina see, kes on kedagi liiga palju surunud. Selle eest on ettenähtud ajaline karistus. Võistlusrivi on tihe ning need sekundid tähendavad tihti pea kümnekohalist kaotust,“ selgitas ta Portugalis juhtunut.