VIDEO | NBA mängus tekkis massirüselus, kolm mängijat eemaldati

„Agressiivses mängus kasutatakse küünarnukke ja antakse keha,“ tõdes Spursi treener Mitch Johnson. „Ausalt öeldes on süüdlast keeruline leida ning mõlemad pooled näisid süüdi. Tundus, et Kenrich läks agressiivseks ning Julian ei hoidnud end tagasi. Ma ei tea, kas seal oleks pidanud andma ründaja vea, aga seda piiri on keeruline tõmmata.“

OKC peatreeneri meelest tehti Dortile liiga

„Kui kohtunik tabab mängija selliselt eemaldada, siis see on tema õigus. Kuid mure on selles, et viimastel nädalatel on vastasmängijaid kohtunikke sõimanud palju krõbedamate sõnadega, aga siis pole midagi tehtud. Kohtunikud soovisid hoida mängus emotsioonid kontrolli all, mis on suurepärane, aga praegu tehti seda Dorti arvelt. Kui Dorti sõnade vastu on nulltolerants, siis peaks sama nulltolerants kehtima kõigile,“ märkis ta.