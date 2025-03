DELFI TRONDHEIMIS | Intriig! Sportlik printsiip ja treenerite otsused võivad ühe õdedest Kaasikutest jätta EOK palgata

Trondheimis on vähe võistlusi, kus Eesti sportlased omavad lootust sõita 10 parema sekka või isegi kaks kohta kõrgemale, mis kindlustaks kuni järgmiste maailmameistrivõistlusteni Olümpiakomitee B-kategooria toetuse (palgafond 1600 eurot + ettevalmistustoetus 1600 eurot). Mõistagi jahib kohta kaheksa parema seas Kristjan Ilves, kel on oht suurel mäel põrumise järel toetusesaajate nimekirjast sootuks eemale jääda. Ilvese järel on igati reaalne teenida välja ihaldusväärne kaheksas koht ka Eesti murdmaanaistel, seda kolmapäeval toimuvas paarissprindis.