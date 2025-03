VIDEO | Maailma seksikaim jalgpallur keerutas „Espresso Macchiato“ saatel tantsu

Lehmann on mänginud erinevates tippklubides ja ründaja on Šveitsi rahvusnaiskonna ridades löönud üheksa väravat, aga eelkõige lööb ta laineid platsivälisega. Erinevates sotsiaalmeedia võrgustikes on Lehmannil kümneid miljoneid jälgijaid, millega ta on maailma kõige jälgitavam naisjalgpallur.