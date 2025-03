Ukrainlannad tegid Tartu GP etapil üksikaladel auhinnalaua puhtaks, Rebasesabad said rühmvõimlemise MK-l hõbeda

Koondised valmistuvad selle aasta juunis Tallinnas toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks. Rühmkava koondiste treenerid on Irina Stadnik ja Julia Tjomuškina.

Eesti Võimlemisliidu spordidirektor Margot Võsokovi sõnul oli võistlus Eesti individuaal- ja rühmkava koondisele edukas. „Hooaja esimene rahvusvaheline start näitas, et Eesti koondis on õigel kursil ning ettevalmistus koduseks EM-ks on sujunud plaanipäraselt. Eriliselt paistsid silma meie rühmkava koondised,“ sõnas Võsokov.