„Tore on näha, et Eestis keegi meid ka hirmutas.“ Kaldvee ja Lill pidid kulla võitmiseks pingutama

Harri Lille sõnul kujunes meistrivõistluste poolfinaali kohtumine Karoliine Kaare ja Marten Padamaga maailma esipaari jaoks pingeliseks. „Poolfinaal oli meie jaoks pingeline. Tore on näha, et Eestis keegi meid ka hirmutas ning pidime pingutama,“ ütles Lill ning lisas, et heal kodujääl võistlemine ja oma mängu harjutamine tuli kasuks.