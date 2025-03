Kukkumise järel kullamängust langenud Norra täht karjus finišis rootslanna peale. „Olin rohkem enda kui tema peale vihane“

3,3 km enne finišit kaotas Sundling sisekurvis tasakaalu, mistap komistas talle otsa Weng. Naised said kiirelt püsti, aga sellega olid nad kullaheitlusest langenud.

Sundling sai lõpuks millimeetrite mängus võidutsenud koondisekaaslase Ebba Anderssoni ja norralanna Therese Johaugi järel kolmanda (+10,2). Temast 0,8 sekundit hiljem lõpetanud Weng pidi leppima viienda kohaga.

Finišeerimise ajal karjus Weng seejuures täiest kõrist Sundlingu suunas. Hiljem olid norralannal ka pisarad silmas, vahendas Aftonbladet.

„Ma ei teagi, mis ma tol hetkel karjusin. Karjusin end lihtsalt tühjaks,“ rääkis Weng Norra rahvusringhäälingule (NRK). „Minu arust pole vaja, et üks sportlane kogu aeg sisekurvis teisi segab. See ajas närvi.“

Weng tundis ühtlasi pettumust, et Sundling finiši järel ei küsinud, kuidas tal läheb. Hiljem Aftonbladetile intervjuud andes oli ta juba rahulikum. „See läheb kiirelt üle. Olin närvis vahetult peale intsidenti ja veel viis minutit hiljem,“ märkis norralanna, kes oli vahepeal jõudnud ka Sundlinguga rääkida. „Oleme mõlemad kurvad, et see juhtus ja me ei saanud kulla eest heidelda. Finišis olin vihane, aga rohkem enda kui Jonna peale.“

Sundling tõdes hiljem samuti, et olukord valmistas mõlemale pettumust. NRK küsimusele, kas rootslanna konkurendi ees vabandas, vastas ta: „Jah, või.. Me rääkisime sellest ning oleme mõlemad kurvad ja pettunud juhtunu pärast, kuid see oli võistlusolukord. Ma ilmselgelt ei tahtnud, et midagi sellist juhtuks.“

„Heidi ei osanud oodata, et ma seal kukun ning mina ka mitte. On selge, et kui ma seal libastun, siis ta tuleb kaasa. Võistlusolukorras on tihti sellised napid olukorrad,“ lisas MM-pronks.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada