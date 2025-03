Legendaarne Vasaloppeti maraton sai ajaloo noorima võitja

„Ma ei ole midagi sellist elus varem kogenud. See on täiesti uskumatu,“ rõõmustas SVT eetris Mhylback, kelle võiduaeg 3:28.45 oli vaid 27 sekundit kehvem 2021. aastal Tord Asle Gjerdaleni poolt välja sõidetud maratoni rekordajast. „See on elueesmärk ja 18-aastaselt on see nüüd käes. Mul pole elus varem nii häid suuski olnud.“