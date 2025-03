Treeneriga kakelnud Läti laskesuusatäht käis operatsioonil, juhendaja suhtes on väidetavalt varemgi kaebusi tehtud

Bricise abikaasa, Läti koondislane Baiba Bendika sõnas aga, et Bricis lükkas Rastorgujevsi hotellitoast välja, sest ta kaitses oma perekonda. Treener oli sel ajal olnud koos oma pooleteiseaastase pojaga. „Nähes, et ta [Rastorgujevs] on vaimselt ebastabiilses seisundis, tõukas [Bričsis] ta toast välja, et mitte perekonda ohtu seada,“ märkis Bendika oma postituses.

Rastorgujevs, kes vigastas oma sõrme, nina ja õlga, teatas, et senikaua, kuniks Bricis koondises töötab, tema enam riiki ei esinda. Mõni päev tagasi selgus, et Bricic otsustas ameti maha panna.

Hooaeg läbi

Rastorgujevs käis murtud sõrmega nädalavahetusel ka operatsioonil. „Sõrm on murtud, aga Andrejs mitte. Suur tänu kõigile toetuse eest,“ kirjutas Rastorgujevs sotsiaalmeedias, kus lisas, et järgmised neli nädalat treenida ei saa. See tähendab, et 36-aastase lätlase hooaeg on läbi, sest MK-sarja viimane etapp toimub 21. - 23. märtsini Holmenkollenis.