Voodiravil olnud Karel Tilga jätab vahele kogu sisehooaja

Sel talvel on kavas kaks suuremat sisevõistlust, sest järgmisel nädalal toimuvad Hollandis Apeldoornis Euroopa sisemeistrivõistlused ning märtsi lõpus on Hiinas Nanjingis kavas sise-MM.

Tilga kirjutas pühapäeval sotsiaalmeedias, et teda sel hooajal sisevõistlustel stardis ei näe. „Kahjuks jääb minu osalemine järgmisel nädalal algavatel Euroopa sisemeistrivõistlustel gripilaadse viiruse tõttu ära. Pikalt palavikuga voodiravi järgselt ei näe, et suudaksin esineda vastavalt oma võimetele. Soovin edu kõigile [Eesti koondise] liikmetele, kes Hollandis võistlema asuvad – pange täiega!“ kirjutas Tilga.