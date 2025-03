FOTOD | „Kindlasti oli paanika.“ Paide võttis neljanda lisaminuti väravast dramaatilise võidu

„Vastased olid keskel väga kompaktsed ja pidime läbi äärte ohtu tekitama. Lõpuks saime hakkama ja see on kõige tähtsam,“ rääkis päevakangelane Hõim. „Vajusime ise madalale ja see oli meie enda suur viga, et lasime Kuressaarel rünnata ja rünnata. Lõpuks nad said ühe värava. Siis kindlasti oli paanika, aga õnneks lõime lõpuks ära. Pigem oli see Ojamaa värav, sest ta võttis vastase ääre ette ja mängis mulle palli ette.“