TÄNA DELFI TV-s | Viimsi võtab kodupubliku ees mõõtu põhihooaja esikohta himustava Kalev/Cramoga

Kalev/Cramo on tänavu võitnud 23-st mängust 19 ja Viimsi viis, millega nad on tabelis vastavalt teisel ja 13. kohal. Novembrikuises omavahelises kohtumises jäid Kalevi spordihallis peale tallinlased 99:61. Viimsi on vahepealsetel nädalatel saanud ridu korrastada, sest nende viimane liigamatš pärineb veebruari algusest, kui nad kaotasid võõrsil BK Liepājale 54:87.