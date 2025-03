DELFI VIDEO | Võidukas Andres Sõber: tervitused neile, kes arvasid, et oleme juba novembris tuhastatud

Keila juhtis teisel veerandajal juba 35:20, kuid poolajaks oli vahe vaid kolm punkti (53:50). Sõpra vastaste tagasitulek ei üllatanud. „Minu jaoks on nad kõva võistkond. Nad mängivad meiega sama liigat, on näiteks Kalev/Cramole napilt kaotanud. Nad on kuratlikult tugevad, aga pidasime lõpuni vastu, kuigi Egert (Haller) sai veel vahepeal vigastada,“ kostis KK loots ja lisas: „Tervisi neile, kes arvasid, et oleme juba novembris tuhastatud.“