VIDEO | Rannula alustas Poola-karjääri magusa võiduga Jõesaare koduklubi üle. „Jään seda mängu veel pikalt mäletama“

Rannula tüüritav Legia alustas kohtumist paremini, võites avaveerandi 25:17. Vaheajale mindi aga Dziki 38:37 eduseisus. Kolmanda veerandaja järel oli Dziki ikka ühe punktiga ees (54:53). Viimast vaatust alustasid paremini Jõesaar ja Co, minnes 4.32 enne normaalaja lõppu eestlase korvist juhtima 70:60. Järelejäänud aja jooksul ei visanud kodumeeskond enam aga ühtegi punkti. 42 sekundit enne lõpu jõudis Legia viigini 70:70. Ameeriklane Kameron McGusty lõpusekundite vise tõi külalistele lõpuks magusa võidu.

„Alustasime hea energiaga. Esimene veerandaeg oli meie poolt väga hea, tahtsime mängida kiiresti ja agressiivselt,“ rääkis Rannula mängujärgsel pressikonverentsil. „Teisel veerandajal tuli Dziki füüsilisemalt tagasi ning me väsisime ära.“

Peatreener Rannula tunnustas seda, kuidas mehed teisel poolajal võitlesid. „Olen tiimi üle väga uhke. Meil oli teisel poolajal paar väga rasked perioodi, aga õnnitlused meestele: nad võitlesid edasi. Kolm minutit enne lõppu oli seis -10 ja keegi ei kaotanud lootust. Lõpuks tõi Kameron meile ka võidu ära,“ jutustas eestlane, kellele ühtlasi oli see debüüdiks uue võistkonna eesotsas. „See oli minu jaoks väga eriline mäng. Mitte sellepärast, et ma ise midagi erilist oleksin teinud, aga mängijate pärast. Nad võitlesid kogu teise poolaja, ehkki nägin, kui väsinud nad on. Mänguplaan polnud veel päris paigas, sest oleme ainult kaks trenni koos teinud. Mõistagi oli raske, aga olen meeste üle uhke ja kindlasti mäletan seda mängu veel pikalt.“