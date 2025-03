Karm: soomlaste suurim kullalootus peabki MM-i vahele jätma

Nädala alguses teatas Soome murdmaasuusaliit, et 33-aastane maailmameister on haigestunud grippi ning jääb kindlasti eemale laupäevasest suusavahetusega sõidust. Kui siis oli veel õhus lootus, et Niskanen võistleb järgmisel nädalal 10 km klassikadistantsil, teatesõidus ja maratonil, siis laupäeval saabus kinnitus, et tervis seda ikkagi ei luba.

Soomlasele tundsid kaasa ka konkurendid. „Just kuulsin, et ta pidi loobuma. Tahan, et stardis on parimad kohal. 10 km sõidus oleks just tema olnud favoriit,“ rääkis Expressenile norralane Martin Löwström Nyenget, kes täna suusavahetusega sõidus hõbeda pälvis. „Sellest on kahju.“