DELFI FOTOD | FC Flora pääses Narva Transi vastu ülinapilt kaotusest. Sappinen: mängisime alla igasuguse arvestuse

Esimest korda Premium liigas Konstantin Vassiljevi käe all mänginud Flora läks avapoolaja lõpus kohtumist juhtima. Markus Poom tsenderdas nurgalöögist palli meeste vahele, kust Rauno Sappinen selle võrku lükkas.

„Neutraalsele pealtvaatajale võis kõva mäng olla, aga meie mängisime täna alla igasuguse arvestuse,“ nentis Soccernet.ee otse-eetris Sappinen. „Ma ei teagi, miks täna nii läks. Me ei saa sellist asja lubada, väga kehv mäng meie poolt. Tulime (peale vaheaega) riietusruumist välja ja magasime. Kaotasime kõik duellid, millest tekkisid neile standardid ja võimalused. See pole tase, mida me ootame.“