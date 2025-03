Tormis Laine jõudis MK-sarjas taas punktidele. „Panin sel korral taktikaga puusse“

„Teises sõidus oli rada sirgem ja kiirem. Panin sel korral taktikaga puusse. Iga mägi ja rada vajab veidi erinevat lähenemist ja täna valisin ma vale taktika. Arvasin, et läksin täiega ründama ja riskima. Vigu sisse ei tulnud ja tundsin, et sõit läks nii nagu endale sihiks seadsin. Finišis sain aga aru, kui palju aega olin kaotanud. Loomulikult olen frustreeritud, sest ma mitte ainult ei tea, vaid olen ka näidanud, et suudan ka kõrgemate kohtade eest võidelda. Tegemist on aga siiski minu esimese maailmakarika hooajaga. Pean olema kannatlik ja tänasest õppima,“ analüüsis Laine.