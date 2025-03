Solskjær kritiseeris Manchester Unitedi otsuseid

Nimelt usub norralane, et United käitus väga valesti, kui müüs suvel teiste seas maha Šotimaa koondislase Scott McTominay, kes särab hetkel Napolis.

„Scottyl läheb Napolis hästi. Olen pettunud, et United lasi tal minna, sest ta oli eelmisel hooajal tähtis mängumees, kui pidevalt väravaid lõi. Tema süda ja teadmised klubi kultuurist olid olulised,“ rääkis Solskjær The Athleticule.

Norralane ütles praeguse Unitedi juhendaja Ruben Amorimi kaitseks, et uue peatreeneri suurimaks probleemiks on, et ta „peab mängima teise treeneri [Erik den Hagi] toodud mängijatega“.