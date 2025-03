Aasta naissportlane Eneli Jefimova kutsub kodusele MK-etapile: Eesti sportlastele tasub alati kaasa elama tulla

„Teleri vahendusel võistlust jälgida on üks emotsioon, aga kohapeal näeb nii palju kaadritaguseid asju, kas või näiteks, kuidas sportlane viimasel hetkel võistluseks valmistub või mida treenerid teevad. Minul on sportlasena eriti huvitav vaadata neid telgitaguseid, sest mulle meeldib võrrelda erinevaid alasid. Igalt alalt on midagi õppida. Tulge alati Eesti sportlastele kaasa elama, sest see on väga lahe kogemus!“ sõnas Jefimova.