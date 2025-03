Kahju! Kristjan Ilves piirdus kompaktvõistlusel 20. kohaga. MM tiitel Riiberile

Enne suusasõitu

Enne hüppevõistlust

Samas kui kelleltki tänavusel MM-il medalit oodata, siis on see Kristjan Ilves. Paraku ei ole varasemalt tugeva mägikotkana tuntud Ilves sel hooajal hüppeid klappima saanud ning on enamikel võistlustel seetõttu poodiumilt välja jäänud. Hüppajate arvestuses on ta maailmakarika sarjas alles 15. kohal. Varasemal kolmel hooajal sai Ilves hüppajate arvestuses vastavalt teise, seitsmenda ja kuuenda koha.