MM-i PÄEVAKOMMENTAAR | Kui kahevõistlus olümpialt kaob, on süüd ka Eestil

Umbes kaks kümnendit tagasi, kui Eesti suusaliit suples silmini rahas, sai küsitud, et kas tõesti ei nähta, kuhu suunas maailm liigub? Soolise võrdsuse suunas. Toona hakkasid vaikselt arenema naiste suusahüpped. Et äkki lööks kaasa, võtaks pundi tüdrukuid ja asuks tasapisi tuleviku suunas liikuma. Eestlastele on ju omane olla esimesed ja kühveldada seetõttu medaleid. Aga ei, suusaliit naeris plaani välja – tulge mõistusele, naiste suusahüpped... Äkki tahate veel naiste kahevõistlust arendama hakata? Meil on murdmaa ja kullad, mida te veel tahate?