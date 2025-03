TÄNA DELFI TV-s | TalTech/Macta Beauty mängib Balti liiga poolfinaalis Leedu tippklubiga

Kahe võiduni peetud veerandfinaalseerias oli Kaunas 3:0 ja 3:1 tulemusega üle VK Jelgavast ning TalTech 3:1 ja 3:0 resultaadiga Tartu Ülikool/Bigbankist. Statistikatabelit piiludes on TalTechi selge liider Caterina Cicetti, kes on 296 punktiga teisel kohal. Marily Lass hoiab 235 punktiga kaheksandat kohta. Kaunase esindusele on enim punkte toonud Martyna Paukštyte, kellel on kirjas 219 punkti.